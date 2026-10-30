Produzione auto, vola quella del Regno Unito: a settembre +38,6% annuo. Ai massimi dal 2023

La produzione automobilistica britannica e aumentata del 38,6% annuo a settembre, con 70.831 vetture uscite dalle fabbriche, raggiungendo il livello piu alto per il mese dal 2023. Secondo i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), la produzione complessiva di veicoli nel Regno Unito e salita del 36,3% su base annua, a 74.031 unita, segnando l'incremento piu forte da agosto 2022. La crescita riflette il confronto con settembre 2025, quando un eccezionale attacco informatico aveva provocato interruzioni della produzione presso il principale datore di lavoro britannico del settore automobilistico.

A sostenere i risultati sono stati anche i modelli elettrificati, la cui produzione e aumentata del 22,5%. Questi veicoli hanno rappresentato il 42,3% delle auto prodotte nel mese e il 70,1% delle esportazioni. L'export ha assorbito il 76,7% della produzione automobilistica britannica, con volumi in aumento verso i principali mercati di destinazione. Le spedizioni verso la Cina sono cresciute del 357,7%, pur partendo da livelli contenuti, raggiungendo una quota del 4,4%. In forte aumento anche le esportazioni verso gli Stati Uniti, salite del 234,8% e pari al 16,8% del totale. L'Unione europea si e confermata il principale mercato, con il 57,5% delle esportazioni e un incremento del 12,7% su base annua.