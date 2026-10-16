Produzione globale di auto in calo da 93 a 88mln di unità nel 2028. Domanda sotto 90 mln nel 2026-2028

La produzione globale di veicoli leggeri è attesa in calo da 93 milioni di unità nel 2025 a circa 88 milioni nel 2028, poiché i produttori ridurranno i volumi produttivi per contenere l’accumulo delle scorte e adeguare la produzione a una domanda più debole. E' quanto emerge da un report di S&P Global Ratings sull'automotive, secondo cui la domanda globale dovrebbe rimanere al di sotto dei 90 milioni di unità nel triennio 2026-2028, spingendo i costruttori a ridurre la produzione, contenere le scorte e adeguare la capacità produttiva al rallentamento del mercato. "Si prevede che la robusta crescita del mercato automobilistico europeo nel 2026 rallenterà nel 2027 e nel 2028, sebbene la domanda dovrebbe mantenersi resiliente, attestandosi intorno ai 16 milioni di veicoli leggeri.

Nonostante i volumi rimangano inferiori del 10% rispetto ai livelli del 2018, il mercato EU-30 ha intrapreso un percorso di ripresa graduale ma costante dalla pandemia di Covid", si legge nel documento. L’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime "sta erodendo il potere d’acquisto dei consumatori, mentre i tassi di interesse più elevati accentueranno le difficoltà di accessibilità economica dei veicoli", spiega l'agenzia di rating. Nel proprio scenario di base, S&P ritiene che questo contesto ridurrà il potere di determinazione dei prezzi delle case automobilistiche (Oem) e limiterà il margine di manovra delle strategie basate sul mix di prodotto.