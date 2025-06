Prorogati al 15 luglio i termini per la rottamazione di motori marini e l’acquisto di unità elettriche

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha accordato la proroga fino al 15 luglio per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni finalizzate a favorire l’acquisto di propulsori elettrici per la nautica da diporto in caso di dismissione di motori endotermici.

Con il Decreto direttoriale del 9 giugno la data ultima per la presentazione delle domande è stata quindi posticipata alle ore 12 del 15 luglio. A giorni l’erogazione dei primi contributi ai diportisti che ne hanno fatto domanda nei mesi scorsi, perché la proroga non comporta lo slittamento dei pagamenti.

La misura è aperta sia ai proprietari di imbarcazioni (inclusi i natanti volontariamente immatricolati), sia di natanti (non registrati) ed è istituita dall’articolo 13 della legge n. 206 del 27 dicembre 2023.

Le procedure, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria rimangono le medesime fissate dal decreto direttoriale 11 marzo 2025, attraverso lo sportello online di Invitalia (soggetto gestore della misura per il Ministero delle Imprese e del made in Italy), già pubblicati e tuttora visibili su questo sito.

Secondo il presidente di Confindustria Nautica Piero Formenti “si tratta di un’ottima opportunità a sostegno dalla piccola nautica, probabilmente un po' complicata dal punto di vista delle procedure, necessarie quando si erogano fondi pubblici, ma investendo un minimo di tempo si riesce ad ottenere un concreto contributo alla rimotorizzazione green. Nell’incontro avuto la scorsa settimana con il Ministro Urso – ha aggiunto il numero uno delle aziende nautiche - abbiamo chiesto la possibilità, qualora la richiesta si dimostri significativa, di trasformare in futuro la misura in un bonus al consumo erogabile dal venditore”.