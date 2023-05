Prosegue il calo della benzina. Il prezzo medio della verde scende a 1,815 euro, il diesel a 1,660 euro/litro

Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi ancora in discesa, prosegue il calo dei prezzi praticati sulla rete carburanti. È quanto emerge dall’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri. Nel dettaglio, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,815 euro al litro (1,819 nella precedente rilevazione), con i diversi marchi compresi tra 1,798 e 1,824 euro al litro (no logo 1,816). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,660 euro al litro (contro 1,665), con prezzi medi compresi tra 1,644 e 1,669 euro (no logo 1,658).

Sul servito invece per la benzina il prezzo medio praticato è 1,956 euro al litro (1,961 il dato precedente) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,888 e 2,026 euro (no logo 1,868). La media del diesel servito è 1,805 euro al litro (rispetto a 1,811), con i punti vendita delle compagnie tra 1,741 e 1,873 euro (no logo 1,713). Quanto infine ai prezzi praticati del Gpl, si trovano tra 0,755 e 0,780 euro al litro (no logo 0,743). Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,556 e 1,648 euro al kg (no logo 1,608).