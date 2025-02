Protocollo tra Unem e Motus-E sullo sviluppo delle colonnine di ricarica. Accordo siglato al Mimit

Unem e Motus-E hanno siglato un protocollo di intesa al ministero delle Imprese e del Made in Italy per promuovere iniziative congiunte per favorire la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche nei distributori di carburante. L'accordo, firmato alla presenza del sottosegretario Massimo Bitonci, prevede la creazione di un tavolo tecnico composto da rappresentanti di Motus-E e Unem (Unione Energie per la Mobilità), che consentirà alle parti di fornire gli strumenti tecnici di supporto alle aziende associate, ma anche alle istituzioni e agli enti competenti per le iniziative normative, regolamentari e attuative volte a facilitare la dotazione di colonnine di ricarica presso gli impianti carburanti stradali e autostradali.