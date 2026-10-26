Q8, prolunga il price cap su benzina e gasolio fino a fine anno. “Sostegno ai consumatori con un approccio responsabile”

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione del price cap sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso 1° ottobre. Lo annuncia Q8 con una nota. «Con questa decisione, Q8 Italia - si legge nella nota - intende fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all'evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell'intera filiera».

La prosecuzione dell'iniziativa «avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell'Azienda. Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera». Q8 Italia «si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell'evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento».