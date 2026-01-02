Ram, nei pick-up in Usa tornano centrali i grandi motori termici. Per il brand Stellantis un V8 Hemi 6,2 litri 777 cv sul 1500 SRT TRX

Ram, il brand Usa di Stellantis dedicato ai veicoli commerciali, vara una nuova e importante strategia nell'ambito dei pick-up full size che sono i core business delle attività in quel mercato. Il cambio di rotta prevede il ritorno delle motorizzazioni preferite dalla clientela Ram, cioè i turbodiesel con elevata coppia per gli impieghi gravosi (come il fuoristrada 'duro' e il traino di rimorchi) e i V8 Hemi benzina di grande potenza per gli amanti delle prestazioni anche su asfalto. Le frasi utilizzate da Ram nella comunicazione pubblicitaria che enfatizzano il valore di questo ritorno al 'termico' mentre la propulsione 100% elettrica stenta - oltre che in ambito Ram anche in Ford e GM - ad attecchire negli Stati Uniti nei redditizi segmenti dei pick-up. Parlando del nuovo Power Wagon con motore turbodiesel Cummins High-Output (Ho) da 6,7 litri si afferma «Lo avete chiesto, Ram ve lo consegna», ad indicare che l'utenza non era disposta a rinunciare ai vantaggi, tra cui la grande coppia, dei motori a gasolio.

Ram Power Wagon mette a disposizione ben 1.457 Nm valore che ne fa la migliore coppia diesel in questa categoria. Un 'cuore' davvero generoso a cui il brand di Stellantis ha voluto dedicare il cortometraggio Resurrection presentato da Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, SRT Performance, marketing e strategia di vendita al dettaglio per il Nord America. «I clienti ci chiedevano da anni di installare il motore Cummins sul Power Wagon - ha affermato Kuniskis - E i nostri recenti annunci di prodotto dimostrato che Ram offre ai clienti i veicoli che desiderano. L'abbinamento del Power Wagon con il turbodiesel Cummins offre tutto ciò che i nostri fan più accaniti si aspettano: capacità fuoristrada con il miglior diesel del segmento HD. È il Power Wagon che stavano aspettando». Co-protagonista del corto Resurrection è anche il Ram 1500 SRT TRX che rappresenta il secondo importante ritorno, quello dei motori V8 benzina di grande cilindrata, in questo caso 6,2 litri, e dotati di sovralimentazone.

In questo caso i livelli offerti giustificano ampiamente la seconda affermazione di principio di Ram: «Scoprite il più veloce pick-up fuoristrada a benzina di sempre». La potenza erogata è di ben 777 Cv, valore degno di una supercar, e nonostante una mole di 3.062 kg - perfettamente in sintonia con la tradizione di robustezza dei pick-up Ram - il nuovo 1500 SRT TRX (che si fregia appunto del marchio SRT proprio dei modelli sportivi americani) scatta da 0 a 100 in 3,5 secondi e riesce toccare - in assenza di limiti - una velocità massima d 190 km/h.