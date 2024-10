Rc Auto, 470 euro il prezzo medio a settembre: +6,6% annuo. +9,1% andamento premi da gennaio a settembre 2024

Negli ultimi cinque anni il mercato Rc auto è stato caratterizzato da forti oscillazioni di prezzo a livello nazionale. Secondo l’Osservatorio assicurativo di Segugio,it, alla fine del 2019 si è assistito ad un continuo calo, legato soprattutto alle conseguenze del Covid, che ha portato al minimo storico di 327,9 euro a gennaio 2022. Nel 2022 si è invertita la rotta per la maggiore circolazione dei mezzi e la crescita dell’inflazione (con impatto sulla frequenza ed il costo dei sinistri), che hanno portato a forti incrementi dei prezzi anche in tutto il 2023. Il 2024 ha inizialmente dato segnali di stabilità, fino all’inizio dell’estate quando i prezzi hanno ricominciato a salire. L’Osservatorio assicurativo registra infatti un premio medio Rc auto a settembre 2024 di 470,2 euro, +6,6% rispetto al 2023.

Approfondendo l’andamento dei primi nove mesi dell’anno, si nota che in media i prezzi sono cresciuti del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Gli aumenti hanno caratterizzato tutto il territorio, con l’eccezione della Calabria, dove i premi sono calati dell’1,8% e del Molise (-0,9%). Al contrario, diverse Regioni hanno registrato rincari in doppia cifra e particolarmente alti nel Lazio (+14,8%), in Toscana (+11%) e in Lombardia (+10,4%).