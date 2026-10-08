Rc auto, autorità francesi sospendono attività compagnia Wakam. Ivass, polizze auto in essere restano valide

Ivass informa che la compagnia di assicurazione francese Wakam, operativa in Italia in libera prestazione di servizi nei rami danni, inclusa la Rc auto, ha ricevuto un provvedimento dell'Autorità di vigilanza francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) che, in via cautelare e temporanea, le vieta di stipulare nuovi contratti e di rinnovare quelli in vigore. Le polizze in essere, spiega l'Ivass, restano valide. Per dettagli si rinvia al sito della compagnia Wakam. Per assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori dell'Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.

La compagnia transalpina, sottolineano fonti di mercato, aveva visto in Italia, tra dicembre 2025 e giugno 2026 una crescita dei premi dell'Rc auto, dove l'attività si era anche interrotta per un periodo, di circa 7 milioni di euro a circa 20 milioni. La misura, assunta in via provvisoria, è stata adottata nel quadro delle valutazioni in tema prudenziale. In una nota Wakam «prende atto di tali misure, che accompagnano l'avvio di un procedimento in contraddittorio suscettibile di comportare la revoca delle autorizzazioni di Wakam, e intende rispondervi nell'ambito del dialogo stretto e costruttivo che continua a portare avanti con l'Autorità di vigilanza». «La società sta predisponendo le osservazioni richieste nell'ambito di tale procedimento in contraddittorio e mantiene l'attuazione del proprio piano di risanamento, che prevede, in particolare, il rafforzamento dei propri fondi propri e l'apertura del capitale del proprio gruppo».