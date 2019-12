Rc auto, correzione in Commissione Finanze della Camera. Ania: «Non cambia nulla, prezzi aumenteranno»

ROMA - L’attribuzione della classe di merito rc auto più favorevole può essere richiesta solamente al momento della scadenza naturale della polizza, e quindi in sede di rinnovo. È la correzione alla cosiddetta ‘rc auto familiarè introdotta al Dl fisco dai relatori in commissione Finanze alla Camera. La possibilità di estendere la classe di merito più favorevole per tutti i veicoli all’interno di un nucleo familiare era arrivata con lo stesso decreto legge. Ora i relatori al provvedimento precisano i tempi in cui si può accedere a questa riduzione di premio.

«Da quanto leggiamo l’emendamento alla norma relativa all’rc auto non fa altro che confermare esattamente lo stesso identico contenuto del testo approvato in Commissione Finanze della Camera in questi giorni. Il provvedimento mina l’equità sociale, depotenzia la sicurezza stradale e farà aumentare i prezzi». È quanto ribadisce l’Ania, commentando con l’Ansa la riformulazione della norma del dl fisco ed esprimendo quindi «stupore di fronte ad affermazioni di cambiamenti palesemente inesistenti».