Rc auto, compagnie pronte a iniziative per assicurati. Ania, restituire a collettività benefici del calo incidenti

ROMA - Nel settore della rc auto, oltre alle facilitazioni introdotte dalle recenti normative, le compagnie "metteranno in campo delle iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri in questo periodo".

Lo afferma l'Ania in una nota in cui ribadisce il pieno sostegno del settore all'economia italiana nella fase di emergenza determinata dall'epidemia di coronavirus. "L'emergenza sanitaria ed economica, che ha investito inaspettatamente e violentemente l'Italia, ha visto la forte risposta corale delle migliori forze del Paese. In questo contesto, immediato e massiccio è stato il sostegno offerto anche dal settore assicurativo. Un impegno che, intenso, continua a svilupparsi su più fronti in questi giorni e che non verrà certo meno quando si tratterà di sostenere la ripartenza dell'economia del Paese", sottolinea l'associazione delle compagnie. Pur gravato dalle difficoltà che stanno colpendo tutti i settori economici, il comparto assicurativo "ha garantito, fin dai primi giorni dell'emergenza, iniziative a sostegno del sistema sanitario nazionale, della Protezione Civile, delle comunità e del Paese. Contemporaneamente - prosegue l'Ania - è stata data attenzione alla tutela della salute dei propri dipendenti e delle reti agenziali mettendo in sicurezza i luoghi di lavoro anche per garantire continuità di servizio ai clienti. Sono stati predisposti tempestivamente, con i tempi adeguati alla situazione di emergenza, prodotti e servizi specifici per la protezione di famiglie, imprese e lavoratori dagli impatti del COVID-19 nonché una serie di agevolazioni per i settori e gli assicurati in maggiore difficoltà".

Anche nel settore della Rc auto, oltre alle facilitazioni introdotte dalle recenti normative, le compagnie metteranno dunque in campo delle iniziative specifiche, studiate in piena autonomia, per restituire alla collettività il beneficio derivante dal calo della frequenza dei sinistri in questo periodo. Ma certamente la battaglia più impegnativa sta per spostarsi sul fronte del rilancio della nostra economia e le Compagnie assicurative, che gestiscono gran parte del risparmio delle famiglie italiane, non potranno che rafforzare il loro impegno per sostenere lo sviluppo dell'economia reale e le iniziative cardine per la ripartenza del Paese". A tal proposito, l'Ania fa sapere di aver attivato con i propri associati gruppi di lavoro su specifiche aree appositamente identificate per la ripartenza, con l'obiettivo di presentare proposte concrete alle Istituzioni.