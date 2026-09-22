Rc Auto: Consap propone al Mimit taglio aliquota Fondo vittime strada. Di 0,2 punti percentuali per il 2027

Consap valuta di proporre al ministero delle imprese e del made in Italy di ridurre, per il 2027, l'attuale aliquota contributiva per il Fondo vittime della strada, pari al 2,5%, di 0,2 punti percentuali. Si tratta di un onere che pesa sulla formazione dei premi Rc Auto proposti dalle compagnie assicurative. La solidità del Fondo consente questo passo, sostiene il presidente Consap Sestino Giacomoni. Il rendiconto 2025 del Fondo vittime della strada registra entrate per 472,9 milioni, a fronte dei 362,1 milioni del 2024, e uscite per 315,5 milioni, in diminuzione rispetto ai 352 milioni dell’anno precedente.

L’esercizio 2025 si chiude con un avanzo di 157,4 milioni, rispetto ai 10 milioni del 2024, portando il patrimonio netto del Fondo a 636,8 milioni, ossia il miglior risultato registrato nell’ultimo quinquennio. «I risultati raggiunti - afferma Giacomoni - dimostrano che una gestione rigorosa ed efficiente delle risorse può produrre effetti concreti anche per i cittadini. Per questo riteniamo che ci siano oggi le condizioni per proporre al Ministero una riduzione dell’aliquota che alimenta il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Quando maggiore efficienza, controllo e contrasto alle frodi producono risultati strutturali, è giusto valutare che una parte di questi benefici possa tradursi in un alleggerimento degli oneri che concorrono alla formazione dei premi Rc Auto, salvaguardando naturalmente la piena sostenibilità del Fondo e la sua funzione di tutela delle vittime».