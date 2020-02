Rc auto familiare al via oggi, ma scatta il supermalus

Si salva l'Rc auto familiare: entra in vigore, come previsto originariamente, oggi. Anche se con una novità rilevante: l'introduzione di una sorta di supermalus per i motorini che causano incidenti con danni superiori a cinquemila euro. Salta anche il rinvio dell'obbligo di pagamenti tracciabili per ottenere le detrazioni fiscali. Via libera, per quest'anno, alla cedolare secca al 10% sugli affitti abitativi a canone concordato nelle zone terremotate. Si allunga di sei mesi la moratoria sulle trivelle (da 18 a 24 mesi)...

