Rc auto familiare, risparmio medio fino al 58% per chi l'ha usata. In molti non ne hanno usufruito a causa del Coronavirus

ROMA - Il risparmio massimo conseguito da chi ha usato l'RC familiare per assicurare un'auto è stato pari al 58%, mentre per le due ruote è arrivato al 54%. È questo il dato medio che emerge da un'analisi condotta da Facile.it che ha preso in esame oltre 87mila preventivi, a pochi mesi di distanza dall'entrata in vigore della norma che consente ai membri di una famiglia di assicurare i veicoli presenti nel nucleo utilizzando la classe di merito più favorevole.

In particolare, in valori assoluti vuole dire che chi ha beneficiato della norma su un'auto, passando da una classe 14 ad una classe 1, ha risparmiato, in media, 501 euro; per una moto, invece, il risparmio è stato di 425 euro.

''Ad oggi i dati disponibili confermano che chi ha potuto approfittare dell'RC familiare in questi primi mesi è riuscito a conseguire un risparmio significativo sull'RC auto che arriva sino ad oltre il 50% - spiega Diego Palano, Managing Director assicurazioni di Facile.it. - È però necessario contestualizzare i dati rispetto allo scenario di riferimento; il lockdown iniziato a marzo, a meno di un mese dall'ingresso della norma, ha certamente influito sugli effetti della riforma, limitando, almeno in questa prima fase, il numero degli assicurati che ne hanno potuto usufruire''.

Il portale ha preso in esame i prezzi offerti ad un campione di automobilisti che hanno usufruito della norma (passando dalla classe 14 alla classe 1) e confrontato tali valori con le tariffe offerte agli assicurati di pari profilo che, non potendo beneficiare dell'RC familiare, hanno dovuto assicurare il proprio veicolo in classe 14. L'analisi è stata realizzata a livello nazionale e su tre province campione (Milano, Roma e Palermo) tenendo in considerazione la media delle migliori tariffe disponibili su Facile.it tra il 16 febbraio e il 10 maggio 2020.

Secondo i dati elaborati da Facile.it, che ha calcolato il risparmio massimo conseguito grazie all'RC familiare su un veicolo a quattro ruote, in Italia per assicurare un'auto in classe 14 occorrono, in media, 857 euro; usufruendo dell'RC familiare ed ereditando la classe 1 maturata su un altro veicolo presente nel nucleo familiare, il costo scende a 356 euro, con un risparmio di 501 euro, pari al 58%. A Palermo si può spendere fino 518 euro in meno; a Milano fino a 414 euro. Se passare dalla classe 14 alla classe 1 grazie all'RC familiare consente di abbattere il premio RC auto di oltre il 50%, il risparmio si riduce man mano che migliora la classe di merito di chi usufruisce della norma.

Guardando i valori nazionali, un automobilista che, grazie all'RC familiare, passa dalla classe 13 alla classe 1, risparmia il 45%. Se il passaggio avviene da una classe 10 alla classe 1, il risparmio si ferma al 25% e, ancora, se l'automobilista si muove dalla classe 6 alla classe 1, il premio medio si riduce dell'11%.

L'RC familiare ha portato un risparmio anche a chi ha approfittato della norma per un veicolo a due ruote. A livello nazionale, per assicurare un motoveicolo in classe 14 occorrono, in media, 791 euro; usufruendo dell'RC familiare ed ereditando la classe 1 maturata su un altro veicolo presente all'interno del nucleo, il costo scende a 365 euro, con un risparmio di 425 euro, pari al 54%.