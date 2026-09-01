Rc auto​, il costo in calo a luglio dell'1,3% su base annua. Premio medio a 646,97 euro

Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Italia a luglio 2026 è stato pari a 646,97 euro, in calo dell'1,3% su base annua. Lo rileva un'analisi dell'osservatorio Rc auto di Facile.it, che sottolinea come, guardando al semestre, le tariffe risultano invece in aumento del 3,7% «e questo - si legge nell'analisi - perché l'inflazione è ancora su livelli non trascurabili». In valori assoluti, la Campania continua ad essere l'area in cui l'Rc auto costa di più. Secondo l'analisi, effettuata su un campione di oltre 12 milioni di preventivi e calcolando il premio di assicurazione Rc auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi, il mese scorso per assicurare un veicolo a quattro ruote nella regione occorrevano in media 1.010,11 euro, il 56% in più rispetto al valore nazionale.

Al secondo posto si trova il Lazio, dove a luglio 2026 il premio medio rilevato è stato pari a 698,05 euro. Il calo annuale più consistente è stato invece rilevato in Abruzzo, dove il premio medio è sceso del 5,4%. Al secondo posto si posiziona la Sardegna, dove le quotazioni sono diminuite del 4,4%, seguita a pari merito da Marche e Calabria, regioni in cui è stato rilevato un ribasso del 2,8%. Ai piedi del podio si posizionano la Toscana, con una diminuzione del 2,7%, la Puglia (-2,4%) e la Campania (-2,3%). Tra le regioni in controtendenza invece, ovvero quelle che hanno registrato un aumento dei premi, figurano il Trentino-Alto Adige, dove nell'anno le quotazioni sono salite del 6,5%, e il Friuli-Venezia Giulia e la Sicilia, che hanno segnato entrambe un aumento del 2,2%.