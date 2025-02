Rc auto, in corso monitoraggio Mimit e Bankitalia su Preventivass. Nel 2024 elaborati oltre 86 milioni di preventivi

"Il Preventivass è attualmente oggetto di un attento monitoraggio nell'ambito del gruppo di lavoro Rc Auto, istituito presso il ministero delle Imprese e del made in Italy e coordinato dal Garante per la sorveglianza dei prezzi". Così sul 'preventivatore' pubblico delle polizze messo a disposizione dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, il sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, rispondendo nell'Aula della Camera a un'interpellanza urgente della Lega sulle presunte criticità del sistema.

"Questo tavolo di lavoro coinvolge, oltre al Mimit - ha aggiunto il sottosegretario - l'Ivass, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca d'Italia e la Direzione generale consumatori e mercato del Mimit. L'obiettivo è quello di esaminare proposte di miglioramento del sistema di preventivazione, che potrebbero tradursi in specifiche proposte normative per rendere lo strumento ancora più efficace e aderente alle esigenze del mercato". D'Eramo ha inoltre riferito che "secondo i dati forniti dall'Ivass, nel 2024 il Preventivatore ha elaborato oltre 86 milioni di preventivi, attraverso diverse modalità di accesso, garantendo così un ampio utilizzo da parte di intermediari e consumatori".

Il sottosegretario ha peraltro fatto rilevare che il Preventivass "rappresenta uno strumento fondamentale per assicurare ai consumatori la possibilità di confrontare le diverse offerte di polizze Rc Auto in maniera trasparente e uniforme". La modalità di accesso A2A online, ha inoltre fatto rilevare,"permette agli intermediari di ottenere i preventivi direttamente attraverso i sistemi gestionali delle compagnie assicurative per le quali operano. Questo consente di evitare inserimenti manuali multipli, riducendo il rischio di errori e facilitando l'adempimento degli obblighi regolamentari".

D'Eramo ha quindi evidenziato: "L'Ivass ha adottato specifiche misure nei confronti di talune imprese che non utilizzavano correttamente il Preventivatore pubblico, di vigilare costantemente sulla corretta alimentazione del sistema di preventivazione da parte delle imprese e che provvederà a segnalare senza indugio all'Agcm eventuali comportamenti finalizzati a neutralizzare gli effetti pro-competitivi del Preventivatore".