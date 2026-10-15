Rc auto, in Italia 9 milioni di veicoli non assicurati. Adusbef, coinvolti in 25mila sinistri ogni anno

In Italia circolano 9 milioni di veicoli non assicurati, e in caso di incidente provocato da un mezzo privo di copertura i costi ricadono sulla collettività attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Lo afferma Adusbef, associazione per la difesa degli utenti dei servizi bancari e finanziari, commentando le novità previste dal nuovo Codice della strada che introduce il divieto di marcia a tempo indeterminato per i veicoli non coperti da polizza.
Secondo gli ultimi dati forniti dalla Motorizzazione, su 47 milioni di veicoli circolanti in Italia, 9 milioni non hanno la copertura obbligatoria RC Auto - evidenzia Adusbef - Una evasione assicurativa che genera costi ingenti in capo agli automobilisti: in caso di incidente stradale provocato da un mezzo non assicurato, infatti, il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento del danno subito, ma questo viene pagato attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da Consap, fondo finanziato da tutti gli assicurati attraverso una quota del 2,5% applicata su ogni premio RC Auto versato in Italia.
«I veicoli che circolano senza assicurazione provocano nel nostro Paese circa 25mila sinistri ogni anno, generando milioni di euro di danni che vengono pagati dalla collettività - denuncia il presidente Antonio Tanza - Per questo serve non solo inasprire le sanzioni verso i trasgressori, ma anche incrementare i controlli contro tale illecito, sfruttando le possibilità offerte dalla moderna tecnologia».