Rc auto in Italia più cara nella Ue. Ci supera solo il Regno Unito. Ivass, 286 euro contro 186 del minimo di Spagna e Francia

Nel 2023 l'Italia aveva il prezzo medio più elevato nell'Unione europea per la copertura obbligatoria rc auto, collocandosi a 286 euro contro il valore minimo di Spagna e Francia, pari a 186 euro. A superare l'Italia solo il Regno Unito a 381 euro. Lo si legge nella relazione annuale dell'Ivass sul 2024, in cui l'istituto spiega che «i differenziali fra i Paesi sono legati a fattori quali i costi delle riparazioni e i sistemi di risarcimento in caso di lesioni o morte» e che il differenziale fra i premi pagati in Italia e quelli all'estero «si è progressivamente ridotto dal 2012».

Nel 2024 sono stati gestiti dall'Ivass 36.070 reclami, in deciso aumento del 19,8% rispetto al 2023, a fronte dei 113.537 (+5,6%) gestiti dalle imprese. Delle 31.921 istruttorie su reclami concluse nel 2024, il 41,2% ha avuto esito totalmente o parzialmente favorevole per i consumatori. I reclami Rc auto riguardano soprattutto i ritardi nelle liquidazioni (82,9%). Le polizze sanitarie generano un numero considerevole di reclami a causa della scarsa chiarezza contrattuale. E' quanto emerge dalla relazione sull'attività svolta dall'istituto di vigilanza nel 2024, illustrata dal presidente Luigi Federico Signorini.