Rc auto, il premio continua a crescere: +3,7% con un costo in media di 415 euro nel 2° trimestre 2025

Aumentano ancora, sebbene con un tasso di crescita minore, i prezzi medi della Rc Auto che nel secondo trimestre sono saliti del 3,7% con una media di 415 euro. Lo afferma l'Ivass secondo cui in termini reali, tenendo conto dell'inflazione, l'aumento è del +2,0%. Il trend di crescita, su base annua, "è in decelerazione rispetto al primo trimestre del 2025 (in cui la variazione annua `e del +4,1%) e rispetto al secondo trimestre del 2024 (in cui la variazione annua `e del +7,0%). Il premio medio `e inferiore del -17,7% rispetto al secondo trimestre del 2014.

La diffusione della scatola nera, spiega l'Ivass, è in lieve calo, con una percentuale di device installati nel secondo trimestre 2025 pari al 17,2% delle autovetture rispetto al 18,1% dell'anno precedente. ˆ La percentuale di polizze con scatola nera è particolarmente rilevante in alcune provincie del Sud come Caserta (56,7% degli autoveicoli) e Napoli (45,5%). Su base annua, le maggiori riduzioni si registrano a Caserta (-4,5%) e Crotone (-3,9%). Il 91,8% dei contratti sottoscritti nel trimestre prevede l'applicazione di uno sconto. Lo sconto medio praticato dalle imprese è pari a 217 euro e incide per il 34,0% sul premio di tariffa: la componente commerciale rappresenta il 66,9% dello sconto (68,7% a giugno 2024).

L'incidenza dello sconto complessivo è più che raddoppiata rispetto al secondo trimestre del 2014 (15,7%). La scontistica è stata lo strumento principale tramite cui le compagnie hanno ridotto i prezzi, a fronte di una sostanziale stabilità del premio puro. ˆ Le imprese che utilizzano in prevalenza il canale distributivo diretto presentano una quota di mercato pari all'11,1% dei contratti (+2,7% su base annua) e un premio medio di 371 euro (+1,3% su base annua). La quota di mercato di tali imprese aveva raggiunto un picco tra il 2020 e il 2022 (14,7% nel 2021), per poi subire una riduzione nel biennio successivo. ˆ Le imprese che utilizzano il canale agenziale segnalano un premio medio più elevato, pari a 420 euro, in aumento del 2,9% su base annua.