Rc Auto, premio in aumento del +3,5%. Ivass, al via indagine con Antitrust per “una più efficace regolamentazione del settore”

Ivass e Antitrust stanno per avviare un'indagine conoscitiva sul comparto Rc Auto per individuare «una più efficace regolamentazione del settore». Lo annuncia il neo Presidente Ivass Paolo Angelini nelle considerazioni alla presentazione della Relazione annuale. «Insieme all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condurremo nei prossimi mesi un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di individuare possibili linee di intervento per una più efficace regolamentazione del settore, con particolare riguardo a due aspetti che presentano elementi di obsolescenza: i meccanismi di compensazione tra imprese nel sistema di risarcimento diretto e il funzionamento del sistema bonus malus». Angelini rileva che il prezzo medio della polizza Rc Auto «si è attestato a 432 euro nel quarto trimestre del 2025, con un aumento annuo del 3,5 per cento. Tra il 2008 e il 2024 il differenziale rispetto al premio medio di Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, al netto del carico fiscale, si è ridotto da 165 a 41 euro».