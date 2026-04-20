Rc auto, prezzo medio sale a 432 euro nel quarto trimestre 2025. Roma tra gli incrementi più elevati: +6,1%

Nel quarto trimestre del 2025 il prezzo medio della garanzia rc auto si attesta a 432 euro, in aumento su base annua del 3,5% in termini nominali e del 2,3% in termini reali. Lo rende noto l'Ivass sottolineando che la crescita dei prezzi continua a rallentare: è pari a quasi la metà di quella osservata nel quarto trimestre 2024 (+6,6%) ed è più che dimezzata rispetto al 2023 (+7,8%). La metà delle province registra premi medi inferiori a 404 euro. A livello regionale il premio medio è più elevato in Toscana, Lazio e Campania. Le variazioni del premio medio su base annua a livello provinciale sono comprese tra 0% e +8,5%.

Gli incrementi più elevati si registrano a Enna (+8,5%), Roma (+6,1%), Frosinone, Milano e Novara (+5,2%). Permane il divario territoriale: a Napoli il premio medio è superiore di 252 euro rispetto ad Aosta. Il differenziale è stabile rispetto al quarto trimestre del 2024 e si riduce rispetto al 2012 del 50,4%. La diffusione della scatola nera rimane stabile, con un tasso di penetrazione pari al 17,7%. L'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni evidenzia infine che il 91,3% dei contratti prevede l'applicazione di uno sconto. Lo sconto medio concesso dalle imprese è pari a 226 euro, corrispondente al 40% del premio di tariffa. La componente commerciale rappresenta il 68% dello sconto medio. Dopo una fase di accentuato aumento dal 2013, l'incidenza dello sconto è ora stabile.