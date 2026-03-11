Rc auto, Salvini: «Nel 2025 su 1,5 mln di controlli, accertate 30mila violazioni dell'obbligo assicurativo. Mit lavora su progetto antievasione»

«Lo scorso anno, su un milione e mezzo di veicoli controllati, la polizia stradale ha accertato circa 30mila violazioni dell'obbligo di assicurazione. L'obiettivo primario è abbattere radicalmente il numero di veicoli non assicurati, che in Italia ha una media ben superiore a quella europea, e riportare l'Italia a standard di civiltà". Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini rispondendo in question time oggi alla Camera.

Il Mit sta lavorando ad «un provvedimento» antievasione Rc auto. Lo ha detto il vice premier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al question time alla Camera. «Il provvedimento, che deve essere una norma di legge e non può essere un decreto, sarà adottato di concerto con il Mimit, sentiti Ivass e il Garante per la protezione dei dati personale, e l'obiettivo è approvarlo entro la prossima estate», ha spiegato il ministro, facendo presente che «lo scorso anno su 1,5 milioni di veicoli controllati, la polizia stradale ha accertato circa 30mila violazioni dell'obbligo di assicurazione rc auto».