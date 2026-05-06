Rc auto, Urso: «Interverremo contro le frodi, sull'aumento dei prezzi non è possibile»

«Occorre essere chiari, trasparenti in quanto un ritorno a forme di prezzo amministrato o di controllo delle tariffe nel settore assicurativo non è oggi praticabile. Il quadro europeo con il principio della libertà di fissazione dei prezzi e iniziative di questo tipo esporrebbero l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria con costi che finirebbero comunque per ricadere sui cittadini». Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, rispondendo al question time a una interrogazione sui prezzi delle assicurazioni, aggiungendo comunque di apprezzare «il suggerimento di dare rilevanza in termini tariffari ai comportamenti virtuosi degli assicurati che pur circolando in territorio a elevato rischio come la Campania e non solo dimostrano di non aver avuto sinistri per un lungo lasso temporale» e «intendo raccoglierlo esercitando un apposita moral suation nei confronti delle compagnie assicurative per contrastare fenomeni distorsivi e premiare maggiormente gli automobilisti più prudenti e meritevoli, in modo che non siano penalizzati in ragione della sola residenza».

Ad ogni modo, ha continuato Urso, «il tema dell’andamento delle tariffe Rc auto è oggetto di un lavoro continuo da parte degli uffici competenti del ministero. Il trend di crescita, che si è registrato negli scorsi anni, è in forte rallentamento: era pari al +6,6% nel quarto trimestre 2024 e al +7,8% nel 2023. L’incremento italiano risulta inoltre più contenuto rispetto a Spagna e Francia, cioè gli altri paesi europei. Questi dati dimostrano che il fenomeno non è risolto, ma si sta attenuando, anche perché il Governo è intervenuto in modo più consapevole sulle cause strutturali della dinamica tariffaria». In particolare, ha sottolineato il ministro, «in questa direzione va l’introduzione, nel marzo dello scorso anno, della Tabella Unica nazionale per la liquidazione delle lesioni macropermanenti, una riforma attesa da quasi vent’anni, che consente maggiore certezza e prevedibilità sui risarcimenti in caso di sinistri gravi. Anche nel merito al contrasto alle frodi, che è uno dei problemi che ovviamente deve affrontare l'istituto l'Ivass, io ritengo che vada rafforzata e, se necessaria, accompagnata questa sì da interventi normativi mirati».