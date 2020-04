Record di domande per il bonus elettrico in marzo in Germania

BERLINO – Boom di richieste per il bonus elettrico in Germania in marzo. Lo scorso mese sono state presentate 12.365 domande: un livello mai raggiunto da quanto l'incentivo è stato introdotto, nel giugno del 2016. All'epoca arrivava fino a 4.000 per un modello a zero emissioni, poi il governo lo ha aggiornato e portato fino a 6.000 (4.000 per le plug-in).

Dalla sua istituzione, il finanziamento (metà a carico dello stato e metà a carico dei costruttori) è stato erogato 191.838 volte. In poco meno di 126.000 occasioni ha riguardato modelli full electric, incluse 116 vetture a celle a combustibile (oltre alla Toyota Mirai ed alla Hyundai Nexo, in Germania si può avere anche la Mercedes Glc F-Cell). I timori per le sanzioni europee sulle emissioni potrebbero aver in qualche modo accelerato la “corsa” alle auto più ecologiche. Non a caso la quota dei privati è stata del 38%, mentre in media era stata finora del 41%.

In marzo il 64% delle domande per gli incentivi è stato per auto completamente a zero emissioni. La “rivelazione” è stata la Tesla Model 3, che lo scorso mese ha scavalcato gli altri modelli per numero di richieste: 1.490 contro le 1.418 della Renault Zoe e le 822 della Volkswagen e-Golf. Al quarto posto la compattissima e-up! (577). Almeno finora, la stessa Zoe e la Bmw i3 (il 15% delle richieste totali ha riguardato modelli della casa bavarese, di cui il 45% per vetture plug-in) erano stati i modelli più gettonati per l'incentivo.

Sia per la e-Golf (che uscirà di produzione con l'arrivo della Id.3) sia per la Model 3 quello di marzo è il miglior dato di sempre. Nonostante la maggior disponibilità di nuovi modelli elettrici, dall'inizio dell'anno nessuno è riuscito ad imporsi, almeno considerando le domande per il bonus. Il 16% delle 4.464 richieste di incentivo presentate in marzo per l'acquisto di una plug-in hanno riguardato la Mitsubishi Outlander. Al secondo e terzo posto ci sono due Mercedes, la Classe E (328) e la Classe C (312). Fra i nuovi modelli ricaricabili la Kia Ceed si è già distinta con 286 domande in marzo.