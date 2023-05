Redrive Koelliker, rivoluzione dell’usato dealer e privati. Marketplace, fisico e digitale, con garanzia con Portable Blockchain

Si chiama Redrive ed è il nuovo ‘piazzale espositivò fisico e digitale realizzato dal Gruppo Koelliker per dare la possibilità a concessionari e clienti privati di vendere e comprare facilmente l’usato. Operazioni che potranno essere gestite in tutta tranquillità grazie al Digital Passport che conterrà le principali informazioni relative alla vettura, e la certificherà tramite l’impiego di tecnologia Portable Blockchain. «La nostra evoluzione e rivoluzione non si ferma - ha commentato Marco Saltalamacchia, executive vice president e ceo del Gruppo Koelliker - Continuiamo ad investire e a stringere partnership strategiche per ampliare il nostro portfolio di servizi, soluzioni e prodotti. Crescere e studiare nuovi business è nel nostro dna da sempre.

«Con Redrive, progetto nel quale abbiamo creduto tantissimo - ha ribadito Saltalamacchia - forniremo ai dealer la possibilità di accrescere il loro business, ai clienti privati di vendere e acquistare vetture usate garantite e fornite di Digital Passport. Al contempo questo nuovo brand ci dà l’ennesima occasione di confermarci come hub di soluzioni sostenibili e a disposizione del cliente e dei venditori«. Realizzato in partnership con British Car Auction (Bca) prima realtà in Europa a gestire il remarketing dell’usato a 360 gradi, Redrive - che sarà un vero e proprio brand del gruppo - permette alla rete dei concessionari sostanziali vantaggi competitivi in termini di redditività, velocità di rotazione del piazzale, aumento delle permute e capacità di attrazione di nuovi clienti.

Questo grazie alla sua piattaforma, integrata con il Crm e con tools digitali che impiegano ‘analytics’ di mercato e un algoritmo per la valutazione dell’usato. Sul fronte dei privati è importante sottolineare che anche questo ampio settore della compravendita dell’usato, entro la fine del 2023 potrà usufruire della piattaforma per vendere o acquistare un’auto di seconda mano.