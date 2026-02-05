Regno Unito, +3,4% auto nuove a gennaio, miglior inizio anno dal 2020 ma rallenta l'elettrico

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt, l'associazione dell'industria automotive britannica), il mercato delle auto nuove del Regno Unito è cresciuto del 3,4% a gennaio, raggiungendo le 144.127 unità, registrando il miglior inizio d'anno dal 2020, prima della pandemia. La crescita è stata registrata in tutte le tipologie di acquirenti, con le immatricolazioni da parte di acquirenti privati al dettaglio in aumento del 4,5% e le flotte in aumento dell'1,6%, mentre il segmento aziendale a basso volume è cresciuto del 46,5%.

Poichè gennaio è solitamente un mese con volumi piu bassi e non necessariamente indicativo dell'andamento dell'intero anno, le ultime previsioni di mercato prevedono che le immatricolazioni di auto nuove cresceranno dell'1,4% nel corso del 2026, raggiungendo 2,048 milioni di unità: una previsione più ottimistica rispetto a quella precedentemente pubblicata a ottobre. L'aumento della scelta di modelli, l'autonomia migliorata e la reintroduzione del sostegno governativo attraverso l'Electric Car Grant hanno contribuito a rafforzare le prospettive per il 2026 per l'adozione dei veicoli elettrici a batteria, con questi veicoli che ora dovrebbero rappresentare il 28,5% del mercato. Sebbene ciò rappresenti un progresso tangibile rispetto al 2025, sarebbe comunque significativamente inferiore all'obiettivo obbligatorio del 33% per l'anno.

«Questa carenza - spiega la Smmt - persiste nonostante i miliardi investiti dai produttori nello sviluppo di modelli, negli sconti e nel miglioramento della rete di ricarica, evidenziando il fatto che i presupposti alla base dell'obbligo non si sono avverati. Data la diversa situazione economica, politica e industriale che il settore sta attualmente affrontando, è necessaria una revisione olistica della transizione. Tale revisione deve essere completata con urgenza, poiche si prevede che la domanda subirà un'ulteriore contrazione con la proposta introduzione dell'eVED a partire dal 2028».

Nel Regno Unito a gennaio le immatricolazioni di veicoli elettrici a batteria sono aumentate solo dello 0,1%, raggiungendo le 29.654 unità e una quota di mercato del 20,6%, la piu bassa da aprile 2025. Lo segnala la Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt, l'associazione dell'industria automotive britannica), secondo cui il calo segue un'ottima performance a gennaio 2025, quando gli acquisti di auto erano stati anticipati per evitare l'introduzione di nuove aliquote fiscali sui modelli elettrici a batteria, da aprile. Inoltre, l'ottima performance dei veicoli elettrici a batteria alla fine del 2025, con i produttori che spingevano per raggiungere gli obiettivi normativi, avrà influenzato anche il mercato di gennaio. A gennaio la crescita maggiore e stata registrata ancora una volta dai veicoli ibridi plug-in (Phev), con un incremento del 47,3% e una quota del 12,9% delle immatricolazioni. A completare la diffusione dei veicoli elettrificati, i veicoli ibridi elettrici hanno registrato un incremento del 4,8%, rappresentando il 13,4% del mercato.