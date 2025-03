Regno Unito: 40,8 milioni di sterline per oltre 16mila nuovi punti di ricarica nelle Midlands

Gli automobilisti delle Midlands dell'Inghilterra potranno usufruire di oltre 16.000 punti di ricarica per veicoli elettrici: il ministro per il Futuro delle strade, Lilian Greenwood, ha confermato oggi che 13 amministrazioni locali hanno ricevuto 40,8 milioni di sterline dal Local EV Infrastructure Fund. Le nuove stazioni di ricarica si aggiungono alle oltre 10mila gia presenti nella regione e fanno parte di un maxi finanziamento da oltre 2,3 miliardi di sterline per favorire la transizione energetica e l'elettrificazione del Paese. Si prevede l'installazioni di hotspot di ricarica anche nei villaggi piu piccoli e nelle aree rurali delle Midlands.

L'annuncio segue una settimana particolarmente positiva per i veicoli elettrici, dato lo stanziamento da 120 milioni di sterline di incentivi riservati a conducenti e aziende per l'acquisto di furgoni, taxi e motocicli a zero emissioni. La scorsa settimana, il Dipartimento britannico dell'Energia aveva annunciato di aver installato piu di 1.400 punti di ricarica nelle scuole e oltre 59.000 caricabatterie negli uffici e nei luoghi di lavoro in tutto il Paese. La rete nazionale conta oltre 74.000 punti di ricarica pubblici, quasi 20.000 aggiunti solo lo scorso anno.

Con oltre 382.000 veicoli elettrici venduti nel 2024, un quinto in piu rispetto all'anno precedente, il Regno Unito e il piu grande mercato di veicoli elettrici in Europa. Anche possedere un veicolo elettrico sta diventando sempre piu economico, secondo il governo britannico: gli automobilisti possono risparmiare fino a 750 sterline all'anno rispetto alla benzina se ricaricano il veicolo a casa. L'autonomia media di una nuova auto elettrica e ora di 236 miglia, ovvero circa 2 settimane di guida per la maggior parte delle persone, emettendo nel corso del suo ciclo di vita solo un terzo delle emissioni di gas serra di un'auto a benzina.