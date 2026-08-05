Regno Unito, a luglio balzo delle immatricolazioni auto (+12%) grazie alle Bev: +44,5%

Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione dell'industria britannica dell'automotive, il mercato delle auto nuove è cresciuto dell'11,7% a luglio, con 156.571 unità immatricolate. La performance segna l'ottavo mese consecutivo di crescita e continua cosi la ripresa a lungo termine verso i livelli pre-Covid. La crescita è stata trainata dall'adozione di veicoli elettrificati, con gli ibridi plug-in in aumento del 33,6% raggiungendo una quota di mercato del 14,9%, e gli ibridi in aumento dell'11,6% arrivando al 13,2%. Le auto elettriche a batteria (Bev) hanno registrato un altro volume record per il mese, in aumento del 44,5% - rispetto a un luglio 2025 al di sotto delle aspettative, quando alcuni acquirenti avevano rimandato il passaggio all'elettrico in attesa della conferma della piena idoneità del modello per l'incentivo, conquistando una quota del 27,5%.

Le ultime previsioni del settore indicano che i Bev raggiungeranno il 27,4% di un mercato britannico che conterà 2,18 milioni di unità entro la fine dell'anno, in aumento rispetto al 26,8% previsto ad aprile, ma ancora ben al di sotto dell'obiettivo del 33% imposto dal programma. A lungo termine, si prevede che la quota di mercato dei Bev salirà al 32,1% nel 2027, contro un obiettivo del 38%. «Questo nonostante il numero sempre crescente di marchi e modelli, i sussidi dei produttori, gli incentivi governativi e il persistente contesto di prezzi elevati del carburante», spiega la Smmt.