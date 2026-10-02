Gran Bretagna: a settembre +12% immatricolazioni, +36% Bev e +56% Phev

Le immatricolazioni di auto nuove nel Regno Unito sono aumentate del 12,1% a settembre, raggiungendo 350.518 unita, il livello piu alto per il mese dal 2017. Si tratta del decimo mese consecutivo di crescita, secondo i dati preliminari diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt). A trainare il mercato sono stati soprattutto i modelli elettrificati, che hanno rappresentato il 58,4% delle immatricolazioni. Le auto elettriche a batteria (Bev) hanno registrato un aumento del 36,3%, a 99.199 unita, con una quota di mercato salita al 28,3% dal 23,3% di settembre 2025. In crescita anche le ibride plug-in (Phev), con un balzo del 55,7% a 59.563 unita e una quota record del 17%. In calo invece le ibride tradizionali (Hev), le cui immatricolazioni sono diminuite del 4,2% a 45.838 unita, con una quota del 13,1%. Tra le altre alimentazioni, le auto a benzina hanno registrato una flessione del 6,7%, a 131.861 unita, mentre le diesel sono aumentate dell'11,5%, a 14.057 unita.

Nel complesso, da gennaio a settembre sono state immatricolate 454.945 auto elettriche a batteria, pari al 26,2% del mercato, una quota inferiore all'obiettivo del 33% previsto per il 2026. Secondo la Smmt, sulla base delle ultime stime per un mercato annuale di 2,183 milioni di unita, per raggiungere tale quota sarebbero necessarie altre 265.000 immatricolazioni Bev nel solo quarto trimestre. La Smmt attribuisce la crescita del mercato alla maggiore concorrenza, all'ampliamento dell'offerta di modelli, agli sconti dei costruttori e agli incentivi pubblici. Dal 2023, il numero di modelli Bev disponibili nel Regno Unito e piu che raddoppiato, arrivando a 178. L'associazione chiede che la revisione degli obiettivi per la transizione elettrica tenga maggiormente conto dell'evoluzione della domanda, sostenendo investimenti, occupazione e competitivita del settore.