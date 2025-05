Regno Unito, boom mercato usato nel primo trimestre: ai massimi da 2019 con +58,5% le Bev

Il mercato delle auto usate del Regno Unito ha iniziato l'anno in accelerazione, con 2.020.990 veicoli venduti nel primo trimestre, ai massimi dal 2019 (pre-pandemia). Questo e quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'associazione britannica dell'industria automotive. Le vendite sono cresciute del 2,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, chiudendo cosi nove trimestri consecutivi di crescita. I modelli a benzina sono stati i piu venduti (+2,1% a 1.149.855 unita), mentre il diesel ha registrato un calo del 3,1% (679.739). Di conseguenza, le auto con motore a combustione interna hanno rappresentato il 90,5% di tutte le transazioni di auto usate nel trimestre.

Tuttavia, la loro quota di mercato combinata e diminuita di 2,4 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2024, poiche un numero maggiore di acquirenti ha optato per opzioni elettrificate. Le auto ibride hanno registrato un numero record di secondi e terzi proprietari, con un aumento del 30,2% a 98.830 unita, mentre le ibride plug-in sono state vendute a 23.540 unita, in aumento del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le auto elettriche a batteria hanno registrato la crescita maggiore, con un aumento del 58,5% a 65.850 unita e una quota record del 3,3% sul totale delle transazioni.

Secondo la Smmt, le auto piu piccole hanno occupato ancora il primo posto delle preferenze, con le city car ancora una volta il segmento piu venduto, che rappresentano quasi un terzo (32,4%) di tutte le transazioni di auto usate, seguite dalle utilitarie (27%). Sportive, executive, Suv e monovolume sono stati gli unici segmenti a registrare cali nel primo trimestre, rispettivamente del -6,1%, -3,5%, -1,6% e -0,4%.