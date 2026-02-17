Regno Unito: crescono del 10,5% le immatricolazioni di autobus nel 2025, ai massimi da 2008

Secondo gli ultimi dati pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt, l'associazione dell'industria automotive britannica), le immatricolazioni di nuovi autobus, pullman e minibus nel Regno Unito sono cresciute del 10,4% nel 2025, raggiungendo le 9.259 unità, registrando la migliore performance del mercato in 17 anni. Sebbene l'anno si sia concluso con un calo del -28,4% nel quarto trimestre, dovuto al dimezzamento delle immatricolazioni di minibus, cio non è stato sufficiente a sminuire «un mercato che rimane in ottima salute, poichè gli operatori di tutto il Paese hanno continuato a investire nei più recenti veicoli per la mobilita di massa», spiega una nota di Smmt.

La crescita annuale è stata trainata dalle consegne di autobus e pullman a uno e due piani, in aumento del 24,9% e del 25,5%, rispettivamente a 2.465 e 2.010 unità. L'acquisto di minibus e diminuito dello 0,7%, attestandosi a 4.784 unita nel 2025, a causa di una performance debole nella seconda meta dell'anno. La Scozia ha registrato la crescita piu elevata, con un aumento del 162,3% a 1.188 unita, in parte trainata dallo Scottish Zero Emission Bus Challenge Fund (ScotZEB), un programma sostenuto dal governo progettato per accelerare il passaggio a flotte di autobus piu ecologiche. L'Inghilterra ha rappresentato l'82,8% del mercato, con le immatricolazioni in aumento del 4,8% a 7.671 unita. Il rinnovo della flotta e diminuito in Galles, con un calo del 38,9% a 299 unita, mentre le consegne in Irlanda del Nord sono cresciute del 5,2% a 101 unita.

Anche il settore degli autobus e dei pullman ha mantenuto la sua posizione di segmento stradale in piu rapida decarbonizzazione del Regno Unito, superando i progressi compiuti da auto, furgoni e mezzi pesanti. L'adozione di veicoli a zero emissioni e aumentata del 62,2% nel 2025, raggiungendo le 2.523 unita, pari al 27,3% di tutti i nuovi veicoli per il trasporto pubblico immessi sul mercato. «Questa performance posiziona il Regno Unito come il piu grande mercato europeo di autobus a zero emissioni con un margine significativo. Cio testimonia l'innovazione e l'impegno costanti del settore, nonche i consistenti incentivi governativi come il fondo Zero Emission Bus Regional Areas (ZEBRA), che contribuiscono ad accelerare la transizione verso un trasporto pubblico piu pulito e sostenibile in tutto il Paese», conclude la nota della Smmt.