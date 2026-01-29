Regno Unito, crolla la produzione di auto nel 2025 (-15,5%): è ai minimi dal 1952

La produzione di auto nel Regno Unito ha visto un crollo nel 2025, toccando i minimi degli ultimi settant'anni. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'associazione di categoria Smmt (Society of Motor Manufacturers and Traders), secondo cui la produzione totale di veicoli è scesa a 764.715 unità, il livello più basso dal 1952, con un calo pari al 15,5% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'industria automobilistica sono state le conseguenze dei dazi imposti dagli Usa di Donald Trump sul settore e il massiccio cyberattacco che a settembre aveva paralizzato per oltre un mese gli impianti di Jaguar Land Rover, causando perdite per centinaia di milioni di sterline.

«Il 2025 è stato l'anno più difficile in una generazione per la produzione automobilistica britannica», ha dichiarato Mike Hawes, amministratore delegato della Smmt. Ha inoltre affermato che la produzione è stata colpita anche dalla «ristrutturazione in corso mentre gli stabilimenti si orientano verso la transizione green». Nonostante le sfide da affrontare, «le prospettive per il 2026 sono di ripresa». Si prevede che la produzione aumenterà di oltre il 10% quest'anno raggiungendo 790.000 unità, con il potenziale di arrivare a un milione di unità entro il 2027.