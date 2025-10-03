​Regno Unito, dati clienti britannici di Renault rubati con un cyberattacco

I dati di alcuni clienti Renault e Dacia nel Regno Unito sono stati rubati in un attacco informatico che ha preso di mira uno dei suoi fornitori di servizi. Lo ha affermato la stessa azienda auto in una nota, aggiungendo che l'incidente «è stato riportato sotto controllo». «Questi dati includono alcune o tutte le seguenti informazioni: nomi, indirizzi, date di nascita, sesso, numeri di telefono, numeri di identificazione del veicolo e dettagli di immatricolazione del veicolo», ma nessuna informazione finanziaria o password, ha scritto la casa automobilistica. «Nessun sistema del gruppo Renault UK e stato compromesso», ha aggiunto Renault, sottolineando «di aver avvisato le autorità» e «di aver iniziato a contattare i clienti interessati».

Questo annuncio arriva mentre il Regno Unito sta subendo un'ondata di attacchi informatici, che hanno colpito in particolare il produttore britannico Jaguar Land Rover, che è stato preso di mira direttamente all'inizio di settembre, costringendolo a interrompere la produzione. Anche diverse catene di vendita al dettaglio del Paese sono state vittime di attacchi informatici negli ultimi mesi, tra cui Marks & Spencer (M&S), Harrods e Co-op. In Giappone, la produzione e le consegne del colosso delle bevande Asahi, noto per la sua birra, sono state colpite da lunedi da un attacco informatico, e non si prevede un ritorno alla normalità.