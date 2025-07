Regno Unito lancia un programma da 2,94 miliardi di euro per lo sviluppo di veicoli a zero emissioni

Il governo del Regno Unito ha annunciato il lancio del programma Drive35, del valore di 2,5 miliardi di sterline (circa 2,94 miliardi di euro), volto a proiettare il settore automobilistico nazionale verso un futuro basato sui veicoli a zero emissioni. Il programma sarà gestito dal Department for Business and Trade, in collaborazione con APC UK e Innovate UK. Fa parte della più ampia “Strategia Industriale Moderna” del Paese. Drive35prevede un finanziamento di 2 miliardi di sterline fino al 2030, più 500 milioni aggiuntivi per la ricerca e sviluppo (R&S) fino al 2035. Questi fondi aiuteranno gli innovatori a investire nel Regno Unito, sostenendo progetti di R&S e favorendo l’accesso ai capitali per lo sviluppo di veicoli a zero emissioni e delle relative catene di fornitura.

Il programma include una serie di bandi di finanziamento pensati per supportare le imprese britanniche nella transizione verso la produzione di veicoli a zero emissioni – dalle grandi gigafactory alle start-up e iniziative di innovazione nel settore automobilistico. Nel 2024, il settore automobilistico ha contribuito con 21,4 miliardi di sterline in valore aggiunto lordo (GVA) all’economia del Regno Unito e ha impiegato 132.000 persone su tutto il territorio nazionale.

Il nuovo piano di finanziamento, come riporta il sito interautonews.com, è in linea con l’obiettivo del governo britannico di aumentare gli investimenti delle imprese nella manifattura avanzata entro il 2035.Il programma Drive35si baserà sui successi ottenuti in passato grazie all’Automotive Transformation Fund (ATF) e alle competizioni per la ricerca e sviluppo promosse dall’Advanced Propulsion Centre UK (APC). Queste iniziative hanno già mobilitato oltre 6 miliardi di sterline di investimenti privati e generato numerosi posti di lavoro.

Il Department for Business and Trade (DBT) ha stanziato oltre 300 milioni di sterline per alcune aziende e progetti del settore automobilistico, tra cui più di 100 milioni destinati a investimenti in capitale attraverso l’ATF, a sostegno della produzione automobilistica nazionale. Il programma sarà attuato in collaborazione con APC UK e Innovate UK, e punta a stimolare la crescita economica e ridurre significativamente le emissioni di CO₂.

Il segretario per il Business e il Commercio, Jonathan Reynolds, ha dichiarato: “Stiamo agendo concretamente per sostenere il futuro del settore con il più grande pacchetto di annunci degli ultimi dieci anni. Questo comprende uno storico accordo commerciale con gli Stati Uniti per ridurre i dazi per i produttori britannici, misure della nostra moderna Strategia Industriale per abbassare i costi dell’elettricità, e l’aggiornamento del mandato sui veicoli a zero emissioni (ZEV), a supporto dei produttori britannici per tutelare i posti di lavoro e garantire il futuro del settore”.