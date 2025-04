Regno Unito, a marzo record storico vendite elettriche: +43,2%. Mercato a +12,4%. Boom Byd: +754%

Balzo a marzo del mercato auto britannico: +12,4% annuale a marzo a 357.103 unita, secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), ovvero la migliore performance di marzo dal 2019. Sono state immatricolate 176.847 auto a benzina (-0,4%, quota di mercato al 49,5%), 20.967 a diesel (-10,1%, 5,9%).

Tutti i tipi di veicoli elettrificati hanno registrato una crescita nel mese, con i veicoli elettrici ibridi (HEV) in aumento del 27,7%, ibridi plug-in (PHEV) in aumento del 37,9% e veicoli elettrici a batteria (BEV) in aumento del 43,2% grazie agli incentivi dei produttori. Di conseguenza, spiega la Smmt, marzo è diventato il mese di record storico per le immatricolazioni di auto elettriche. 69.313 le nuove Bev arrivate su strada, oltre ai 33.815 ibridi ibridi plug-in e a 56.161 ibride elettriche.

Secondo gli ultimi dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), l'associazione dell'industria automotive britannica, a marzo le immatricolazioni di Tesla nel Regno Unito sono cresciute del 2,4% annuale, a 7.164 unita, e del +6% nel primo trimestre (12.474). Tuttavia la casa auto di Elon Musk deve fare i conti con la concorrenza sempre piu agguerrita dei marchi rivali cinesi: a marzo Byd ha venduto 6.480 auto elettriche, ovvero +754%, e 9.271 nel cumulato trimestrale (+625%). L'ex marchio britannico MG, di proprieta della Saic Motor e che produce anche ibridi e con motori a combustione, conta 15.876 auto (+4%) nel mese.