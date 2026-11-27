La produzione di veicoli nel Regno Unito ha registrato un rimbalzo a ottobre, ma il comparto continua a fronteggiare una «forte pressione». Secondo i dati diffusi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), lo scorso mese sono stati realizzati complessivamente 64.141 veicoli tra autovetture e commerciali, con un aumento del 4,8% su base annua. Le sole autovetture hanno messo a segno il terzo mese consecutivo di crescita, salendo del 6,2% a 61.746 unità, spinte soprattutto dall'export.

Export trainante: Ue al 53,7% e balzo verso gli Stati Uniti. A sostenere i volumi produttivi britannici di ottobre è stato il mercato estero, che ha assorbito l'82,6% della produzione automobilistica – la percentuale mensile più elevata da dicembre 2024. Unione Europea: primo sbocco per le esportazioni del Regno Unito, con una quota del 53,7% delle spedizioni. Stati Uniti: netto incremento delle vetture prodotte destinate al mercato americano, cresciute del 70,9%.

L'allarme di Mike Hawes e le richieste al governo. Nonostante la sequenza positiva delle ultime tre mensilità, il direttore generale della SMMT Mike Hawes ha richiamato l'attenzione sulle criticità strutturali che pesano sulla competitività del Paese in un contesto globale molto agguerrito, dove i capitali tendono a spostarsi verso le condizioni più favorevoli.

Mike Hawes, CEO di SMMT: "Tre mesi consecutivi di crescita sono un segnale positivo, ma la produzione di veicoli nel Regno Unito resta sotto una forte pressione. Il settore possiede l'ambizione e le capacità necessarie per crescere, tuttavia, in un mercato globale estremamente competitivo, gli investimenti si dirigeranno laddove le condizioni risulteranno favorevoli."

Hawes ha indicato tre priorità per l'esecutivo per difendere l'attrattività industriale, sostenere occupazione e investimenti e accompagnare la decarbonizzazione: ridurre i costi industriali, attualmente su livelli molto elevati; mantenere un commercio libero e aperto con l'Ue; riformare in modo sostanziale il mandato ZEV (relativo ai veicoli a zero emissioni). "Il governo deve ridurre i costi industriali, attualmente elevatissimi, mantenere un commercio libero e aperto con l'Ue e riformare in modo sostanziale il mandato Zev (relativo ai veicoli a zero emissioni), al fine di tutelare la nostra capacità di attrarre investimenti. Questi sono i pilastri su cui poggia un'industria automobilistica britannica competitiva, capace di generare investimenti, posti di lavoro e favorire la decarbonizzazione." ha proseguito Mike Hawes.