Regno Unito supera Germania nella vendita delle auto elettriche. Diventa il primo mercato europeo

Il Regno Unito ha superato la Germania nella vendita di auto elettriche diventando il più importante mercato europeo. Il numero di veicoli immatricolati nel 2024 in Gran Bretagna è stato di 381.970, con un incremento del 21% sull'anno precedente, rispetto ai 380.609 tedeschi. I risultati nel Regno sono stati possibili coi rigidi target di vendita imposti dallo Stato nell'ambito del piano di transizione green per l'eliminazione graduale dei veicoli nuovi a benzina e diesel entro il 2030. Target fortemente criticati dalle case automobilistiche, a partire dalla Ford, che rischiano multe molto pesanti se non li rispettano: fino a 15 mila sterline per ogni veicolo. Ma possono anche evitare le sanzioni ricorrendo a un sistema di scambio di crediti. Invece le vendite di veicoli elettrici sono crollate in Germania, dove la fine degli incentivi all'acquisto ha fortemente ridotto la domanda. Anche le vendite in mercati come Svezia, Francia e Irlanda sono state inferiori alle aspettative dopo i tagli agli incentivi e la mancanza di modelli a prezzi accessibili.