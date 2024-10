Renault: +1,8% a 10,7 mld il fatturato del 3° trimestre, confermata guidance. Margine operativo superiore al 7,5%

PER MARCA

Nel terzo trimestre del 2024, il gruppo automobilistico francese Renault ha registrato un fatturato di 10,7 miliardi di euro, in crescita dell'1,8% su anno, facendo meglio delle attese del mercato. Anche se il produttore ha registrato effetti valutari negativi, le vendite dei suoi marchi Renault e Dacia sono diminuite meno della media del mercato, in particolare grazie al lancio di nuovi modelli. «Si comincia a vedere l’offensiva del prodotto», ha sottolineato il direttore finanziario del gruppo Thierry Piéton.

In controtendenza rispetto al resto del settore, il gruppo ha mantenuto i propri obiettivi per l’anno 2024, ovvero un margine operativo superiore al 7,5% e free cash flow superiore a 2,5 miliardi di euro. Il fatturato trimestrale ha beneficiato anche dell'aumento dei tassi di interesse, che fa salire i risultati dei servizi finanziari (+21,6% a 1,3 miliardi di euro). Le vendite di auto elettriche nel terzo trimestre 2024 hanno rappresentato il 7,6% del totale, un minimo per il gruppo.