Renault, accordo strategico con Ford: produrrà 2 auto elettriche in Francia. Partnership anche per veicoli commerciali leggeri

Accordo "strategico" tra Ford e Renault che costruirà in Francia due auto elettriche per il marchio americano destinate al mercato europeo. I due costruttori hanno stretto, secondo quanto annuncia un comunicato, una "storica partnership strategica volta ad ampliare l'offerta di veicoli elettrici Ford per i clienti europei". I nuovi modelli, basati sulla piattaforma Ampere, saranno prodotti da Renault Group nel nord della Francia, progettati da Ford e sviluppati con Renault Group.

Si tratta - riporta la nota - "della prima fase di una nuova ed ambiziosa offensiva prodotto di Ford in Europa": l'arrivo del primo veicolo presso i concessionari è previsto ad inizio 2028. Oltre alla collaborazione sui veicoli elettrici, Renault Group e Ford hanno siglato anche una lettera di intenti relativa alla collaborazione sui veicoli commerciali leggeri in Europa secondo cui verrà valutato lo sviluppo e la produzione congiunta di alcuni veicoli commerciali leggeri Renault e Ford.

"A lungo termine, unire le forze con Ford ci renderà più innovativi e più reattivi su un mercato automotive europeo in rapida evoluzione" ha detto François Provost, ceo di Renault Group. L'accordo, ha aggiunto il presidente e ceo di Ford Motor Company Jim Farley, "sostiene la nostra strategia volta a costruire un'attività ad alta efficienza e in linea con le sfide future in Europa".

Progettate da Ford, sviluppate con Renault Group, le due auto saranno caratterizzate da dinamiche di guida distintive, autentico DNA del marchio Ford, ed esperienze intuitive. Segnano il primo passo di una nuova offerta di prodotti Ford pensati per l'Europa. Il primo dei due veicoli è atteso negli showroom all'inizio del 2028. Le aziende sfrutteranno le comprovate capacità e la competitività della piattaforma Ampere di Renault Group, l'ecosistema di produzione EV e l'innovativo stabilimento produttivo nel Nord della Francia (ElectriCity), per produrre due nuovissime vetture elettriche a marchio Ford. Unendo le loro competenze nell'innovazione, nel design, nel software e nella fornitura di servizi, Ford e Renault Group mirano ad affrontare le sfide del settore e a offrire il meglio ai clienti vetture e veicoli commerciali.

La partnership strategica tra Ford e Renault Group combinerà decenni di esperienza nel segmento dei veicoli commerciali leggeri, nonché la scalabilità industriale e l'ampio bacino di fornitori di entrambe le aziende, creando una forza formidabile pronta a guidare l'innovazione e l'efficienza nel mercato europeo. «Renault Group - ha detto il ceo François Provost - è orgogliosa di annunciare una nuova collaborazione strategica con Ford, una casa automobilistica iconica. Questa partnership dimostra la forza del nostro know-how e della nostra competitività in Europa. Nel lungo termine, unire le forze con Ford ci renderà più innovativi e più reattivi in un mercato automobilistico europeo in rapida evoluzione."

«La partnership strategica con Renault Group - ha dichiarato Jim Farley, presidente e ceo di Ford Motor Company - segna un passo importante per Ford e sostiene la nostra strategia per costruire, in Europa, un business efficiente e proiettato al futuro. Uniremo la scalabilità industriale e le competenze in ambito EV di Renault Group al design iconico e le dinamiche di guida di Ford, per creare veicoli divertenti, capaci e distintamente Ford nello spirito."