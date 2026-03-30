Renault: annuncia lo sviluppo di un drone militare terrestre. Il gruppo “nostri team R&D sta testando ed esplorando diverse opzioni»

Il gruppo Renault ha annunciato oggi di essere al lavoro sullo sviluppo di un drone terrestre per uso militare e civile, in un momento in cui l'Europa si sforza di aumentare la produzione di armamenti. La rivista francese di settore 'L'Usine Nouvelle' ha riferito che la casa automobilistica sta collaborando con il gruppo belga John Cockerill, proprietario del principale fornitore francese di veicoli militari Arquus. «I nostri team di ricerca e sviluppo stanno testando ed esplorando diverse opzioni, come i robot terrestri, che hanno anche un potenziale per applicazioni civili», ha dichiarato Renault in un comunicato all'Afp. «Si tratta di un progetto di studio esplorativo», ha precisato il gruppo senza confermare il nome del partner. La casa automobilistica ha affermato di essere stata contattata dal Ministero della Difesa all'inizio di quest'anno. «I nostri team di ricerca e sviluppo stanno lavorando a diversi progetti nel settore della difesa, cercando al contempo applicazioni civili in ogni singolo caso», ha aggiunto Renault.

Secondo L'Usine Nouvelle, il prototipo di drone terrestre che Renault sta sviluppando avrebbe le dimensioni di una piccola auto e dovrebbe essere presentato all'Eurosatory, la fiera internazionale della difesa e della sicurezza, a giugno. Progettato per la ricognizione sul campo di battaglia, assomiglia a un rover lunare dotato di diverse telecamere sospese, secondo la rivista specializzata. A gennaio, Renault aveva annunciato una collaborazione con Turgis Gaillard, un gruppo francese della difesa, per la produzione di droni in Francia. I droni aerei e terrestri hanno ridefinito la natura della guerra negli ultimi anni. La scorsa settimana, un alto comandante della Nato, Pierre Vandier, ha affermato che i paesi della Nato devono rispondere a sfide come la produzione in serie di droni da parte di Russia e Iran, le cui capacità sono in rapida evoluzione.