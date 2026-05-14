Renault chiede all'Unione Europea di congelare le norme sulle piccole auto per 10 anni

L'amministratore delegato del gruppo Renault, François Provost, ha chiesto all'Unione europea di congelare per dieci anni la normativa sulle piccole auto per consentire al costruttore di ridurre i prezzi e concentrare le risorse sull'elettrificazione dei veicoli. Provost lo ha dichiarato intervenendo alla conferenza 'Future of the Car', organizzata a Londra dal Financial Times. «Quello che propongo all'Ue è di prendere la regolamentazione così com'è oggi, quella che si applica alla R5, alla Clio, e di congelarla per dieci anni», ha affermato il ceo.

In questo modo, ha aggiunto, «tutti i nostri ingegneri, che oggi affrontano uno tsunami di normative europee, potranno dedicare tempo e risorse a far scendere i prezzi» e a concentrarsi «sull'elettrificazione». Per rispondere alla concorrenza cinese, la Commissione europea aveva proposto nei mesi scorsi di sostenere lo sviluppo di una nuova categoria di piccoli veicoli elettrici, denominata «M1e», riducendo al minimo l'introduzione di nuovi obblighi normativi per dieci anni. Provost ha dichiarato di appoggiare l'iniziativa della Commissione, precisando di non chiedere una riduzione delle norme ma solo il congelamento.