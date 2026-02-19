Renault chiude il 2025 con ricavi in crescita a 57,9 miliardi. Gruppo ha venduto oltre 2,33 milioni di veicoli nel mondo

Renault ha chiuso il 2025 con ricavi in crescita del 3% a 57,9 miliardi, in crescita del 4,5% a tassi di cambio costanti. In rosso per 10,9 miliardi di euro il risultato netto a seguito del cambio di contabilizzazione della partecipazione in Nissan per 9,3 miliardi, escluso il quale l'utile sarebbe di 715 milioni. In calo da 4,26 a 3,63 miliardi il margine operativo lordo, che scende dal 7,6 al 6,3% del fatturato. Previsto un dividendo di 2,2 euro per azione. Per il 2026 Renault prevede un margine operativo lordo al 5,5% , che sale fino al 7% nel medio termine e 1 miliardo di generazione di cassa dal ramo auto.

Esclusa la partecipazione in Nissan, che ha generato una minusvalenza da cessione di azioni, 694 milioni di perdita di valore, 2.33 miliardi di contributo negativo alle società collegate e 9,31 miliardi di perdita dovuta al cambiamento del trattamento contabile, l'utile rettificato di gruppo è di 715 milioni. Nel 2025 Renault ha generato cassa per 1,5 miliardi, contro i 2,88 dell'anno precedente, compresi 300 milioni di euro di dividendi ricevuti da Mobilize Financial Services, attiva nel finanziamento delle vendite. «Da record» secondo il gruppo la posizione finanziaria netta del ramo auto a 7,4 miliardi di euro al 31 dicembre 2025, superiore a quella del 2024.

Nel 2025 il gruppo Renault ha venduto 2.336.807 veicoli nel mondo, il 3,2% in più a fronte di una crescita del mercato dell'1,6%, con le sue tre marche complementari: Renault, Dacia e Alpine. Renault è la prima marca automobilistica francese al mondo e la seconda sul mercato europeo delle autovetture e dei veicoli commerciali. Dacia è la seconda marca europea nel mercato delle auto vendute a privati con Sandero, l'auto più venduta in Europa in tutti i canali, mentre Alpine ha superato per la prima volta la soglia delle 10mila immatricolazioni, ossia più del doppio rispetto al 2024. A livello internazionale ill marchio Renault ha assistito ad un aumento delle vendite dell'11,7%, grazie alla crescita sui mercati chiave: America Latina (+11,3%), Corea del Sud (+55,9%) e Marocco (+44,8%).

In Europa la R5 è la numero 1 dei veicoli elettrici del segmento B, la Symbioz è il modello ibrido più venduto del marchio e Dacia Bigster il 'C-Suv più venduto a privati nel secondo semestre. La Koleos è il terzo veicolo più venduto del segmento 'D-Suv' ibrido in Corea del Sud e Renault Kardian ha venduto circa 50mila unità Offensiva in termini di elettrificazione delle autovetture in Europa: Renault Group. Sul fronte dell'elettricazione Renault ha proseguito la propria «offensiva» in Europa con una crescita del 77,3% dei veicoli elettrici e del 35,2% di veicoli ibridi. Il mix di veicoli elettrici ed ibridi ha raggiunto rispettivamente il 14% ed il 30% delle vendite totali del gruppo. Il marchio Renault ha venduto il 20,3% di veicoli elettrici, con una crescita del 72,4%, mentre le vendite di ibridi sono saliti del 17,1%. I veicoli ibridi di Dacia sono cresciuti invece del 122%.