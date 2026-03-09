Renault Clio: debutto da record in Italia, in poco più di tre mesi raggiunti i 10.000 ordini

Clio è sinonimo di successo per Renault, soprattutto in Italia dove la vettura francese ha sempre riscosso un grande appeal. Non fa eccezione la sesta generazione che, a poco più di tre mesi dal debutto sul nostro mercato, segna già un un importante traguardo: quello dei 10.000 ordini registrati. Un risultato significativo che conferma quanto la Clio, pur rinnovandosi completamente, sia riuscita a mantenere intatta la sua identità.

Il dato assume un valore ancora più interessante se si considera che è stato raggiunto in poco più di tre mesi, un ritmo che evidenzia l’ottima accoglienza riservata alla nuova versione della compatta francese. La Clio, da sempre uno dei modelli simbolo della gamma Renault, continua quindi a rappresentare una proposta particolarmente apprezzata da chi cerca un’auto versatile, efficiente e al passo con i tempi, senza rinunciare a uno stile distintivo e a contenuti tecnologici aggiornati.

A trainare questo avvio commerciale particolarmente positivo è soprattutto la motorizzazione Full Hybrid E-Tech 160, che si sta affermando come la scelta preferita dai clienti. Il sistema ibrido, sviluppato da Renault, riesce infatti a combinare in modo efficace prestazioni e consumi contenuti, offrendo numeri che rispondono alle esigenze di un pubblico sempre più attento all’efficienza senza rinunciare al piacere di guida. I dati dichiarati parlano di consumi pari a 3,9 litri per compiere 100 km, di uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi e di un’autonomia complessiva che può arrivare fino a 1.000 km.

Queste caratteristiche contribuiscono a rendere la Clio una vettura estremamente versatile nell’utilizzo quotidiano. Nel traffico urbano, l’efficienza del sistema ibrido e la gestione intelligente della propulsione consentono di muoversi con consumi ridotti e grande fluidità di marcia. Allo stesso tempo, le prestazioni, l’autonomia e l’abitabilità interna permettono alla compatta francese di affrontare senza difficoltà anche percorsi extraurbani e viaggi più lunghi. Renault sottolinea inoltre come la vettura sia accessibile anche ai neopatentati, un elemento che amplia ulteriormente il bacino di potenziali clienti.

Oltre alla meccanica, un ruolo importante nel successo commerciale della nuova Clio è giocato anche dal design. Il modello si presenta con un look rinnovato, caratterizzato da linee più decise e da un’impostazione stilistica sicuramente più sportiva. L’obiettivo è quello di rafforzare il carattere dinamico di una vettura che da anni rappresenta uno dei riferimenti nel segmento delle compatte. L’aggiornamento stilistico non rompe con il passato, ma ne evolve i tratti principali in una direzione più moderna e coerente con le aspettative del mercato contemporaneo.

All’interno dell’abitacolo, uno degli elementi centrali dell’esperienza di bordo è rappresentato dal sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. Questa piattaforma porta nella Clio un livello di connettività più avanzato e intuitivo, offrendo servizi digitali integrati e un’interfaccia pensata per semplificare l’utilizzo quotidiano. Competitivo anche il prezzo che parte da 18.900 euro per la versione con il motore turbo benzina 1.2 da 115 cv, mentre per la top di gamma Esprit Alpine con il 1.8 full hybrid da 160 cv occorrono 28.300 euro.

Soddisfazione da parte di Sébastien Guigues, CEO di Renault Italia, che ha sottolineato l’importanza di questo traguardo per il marchio nel nostro Paese: «Raggiungere 10.000 ordini in poco più di tre mesi è un risultato che ci rende molto orgogliosi. La nuoca Clio dimostra ancora una volta la sua capacità di interpretare perfettamente le esigenze degli automobilisti italiani: efficienza, piacere di guida, tecnologia e stile. Questo è solo l'inizio di un percorso di successo che ci fa guardare con grande fiducia ai risultati dei prossimi mesi».