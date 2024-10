Renault, de Meo: «4 anni fa il periodo più buio, ora abbiamo migliore line up in 30 anni»

"Siamo molto felici. Renault è entrata in campo in modo molto determinato. Quattro anni fa, in un momento buio per il gruppo, abbiamo iniziato a lavorare a una rivoluzione della nostra line up. Credo che abbiamo fatto un lavoro incredibile, ora abbiamo la migliore line up che Renault ha avuto negli ultimi trent’anni". Lo ha detto Luca de Meo, amministratore delegato di Renault, durante la prima giornata del Mondial de l’Auto, il Salone dell’auto di Parigi, in corso nella capitale francese.

"Dietro i prodotti vedete un’azienda che si è riconnessa con l’innovazione, la tecnologia e la creatività, che è una cosa molto importante, e vedete una squadra fantastica che fa un lavoro straordinario", ha detto de Meo, sottolineando che "abbiamo riportato Renault nella Champions League, soprattutto in un momento in cui il settore deve fare i conti con grandissime sfide, in particolare quelle che riguardano la decarbonizzazione e l’elettrificazione". Il Ceo si è detto convinto che gli Ev, i veicoli elettrici, "rappresenteranno una grande parte del futuro, ma abbiamo già detto che second noi non saranno l’unica parte. Qui al Salone potremmo già vedere quale sarà il prossimo capitolo, il prossimo livello".