Renault, De Meo:«Sono fiducioso nella capacità di ripresa del gruppo»

MILANO - Il nuovo amministratore delegato di Renault, Luca De Meo, - che assumerà la carica dal primo luglio - è «fiducioso» nella capacità del gruppo automobilistico di uscire dalla fase di difficoltà. Il manager italiano, che arriva dal gruppo Volkswagen dove ha guidato il marchio Seat, ha iniziato in questi giorni a visitare gli stabilimenti di Renault e oggi ha partecipato all’assemblea degli azionisti del gruppo, prendendo per la prima volta la parola in qualità di futura guida della società. Luca de Meo si è detto «impressionato dalla competenza dello staff di Renault» e questo lo considera «una buona notizia» per il futuro «perchè nel settore auto, se le cose sono ben fatte, la situazione può migliorare molto molto velocemente».

Il nuovo numero uno di Renault ha sottolineato che «il sentimento di urgenza è condiviso a tutti i livelli: ne abbiamo bisogno, perchè la mobilitazione di tutti in questo momento è assolutamente necessaria». Renault, in difficoltà anche prima della pandemia, si è impegnata in un piano di risparmi di 2 miliardi di euro in tre anni che prevede 15mila tagli di posti di lavoro nel mondo, di cui 4.600 in Francia. «Sono consapevole della difficoltà della situazione in cui si trova la società, aggravata fa un contesto economico avverso», ha dichiarato de Meo, aggiungendo che è «con umiltà e serenità che prenderò le mie funzioni dal primo luglio. Umiltà perchè la sfida è significativa, serenità perchè questa è una situazione che ho già vissuto e ho potuto constatare che possiamo uscirne al meglio». «sono ottimista e sono fiducioso», ha ribadito.

Luca de Meo aveva iniziato la sua carriera proprio in Renault, prima di passare a Toyota e dopo a Fiat - dove è stato l’artefice del rilancio della Fiat 500. Nel 2009 è passato al gruppo Volkswagen e per quattro anni ha guidato il marchio Seat, registrando nel 2018 e nel 2019 un record di vendite per la società spagnola del gruppo automobilistico tedesco.