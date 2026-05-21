Renault, dentro Novo Mesto: la fabbrica slovena che ha dato nuova vita alla Twingo

NOVO MESTO - Nel sud-est della Slovenia, sorge uno degli storici impianti dell’universo Renault. Non è soltanto l’unico sito automobilistico del Paese, ma anche il centro europeo del gruppo per le piccole vetture e per la mobilità elettrica. Dove qui una volta nascevano le Renaul 5 e le Renault 4, fino ad arrivare alle più recenti Clio, oggi viene realizzata la nuova Twingo E-Tech Electric e presto arriverà anche le futura citycar a elettroni di Dacia.

Lo stabilimento Revoz rappresenta una realtà storica per Renault. In oltre sessant’anni di attività ha prodotto più di 5,1 milioni di automobili, incluse circa 2,2 milioni di Clio e 1,6 milioni di Twingo, oltre alle Smart ForFour realizzate per Daimler. Oggi impiega circa 1.650 persone, di cui il 29% donne, e opera con una linea produttiva unica che in futuro ospiterà contemporaneamente i modelli di Renault, Dacia e Nissan.

La vettura che sta ridisegnando il futuro del sito è però la nuova Twingo elettrica. Renault la considera un caso emblematico perché è stata sviluppata e industrializzata in appena 21 mesi, un tempo che il gruppo definisce un nuovo benchmark europeo per il settore. Novo Mesto ha avuto un ruolo diretto in questo risultato, partecipando all’industrializzazione e alla preparazione delle linee produttive.

Ridurre i tempi, tuttavia, non ha significato ridurre le verifiche. Renault ha infatti mantenuto invariati i processi di validazione. Il cambiamento, invece, è avvenuto nel metodo anticipando le validazioni fisiche e separando lo sviluppo del prodotto dalla messa a punto industriale. In questo modo il costruttore ha potuto disporre molto prima di prototipi utilizzabili, lavorando in parallelo sia sull’ottimizzazione della fabbrica che sulla validazione del veicolo. Il tempo tra il primo prototipo fisico e l’avvio della produzione è rimasto sostanzialmente identico ai programmi precedenti e non è stata modificata neppure una riga del protocollo di qualità.

Il sito sloveno riflette questa filosofia anche sul piano produttivo. Il reparto carrozzeria raggiunge il 97% di automazione e impiega circa 550 robot, mentre la verniciatura utilizza oltre sessanta unità automatizzate. Le porte vengono montate e smontate lungo il processo per migliorare precisione e accessibilità durante l’assemblaggio degli interni, con sistemi di controllo che verificano colori, geometrie e conformità dei componenti.

L’intelligenza artificiale è ormai parte integrante della linea. Telecamere e sistemi di visione controllano gli accoppiamenti tra pannelli, il montaggio delle porte, il sottoscocca e l’assemblaggio finale. Il cosiddetto “final arch” esegue una verifica completa del veicolo e invia immediatamente i dati nel cloud Renault, consentendo interventi correttivi quasi in tempo reale. Attualmente il sistema utilizza nove telecamere, con ulteriori implementazioni previste per il controllo delle tolleranze e delle geometrie.

Anche la tracciabilità è stata portata a un livello superiore. Ogni vettura può essere ricostruita digitalmente lungo tutta la linea produttiva tramite un “gemello virtuale”. In pratica inserendo il numero di telaio è possibile recuperare immagini, dati e operazioni effettuate durante l’assemblaggio individuando, così, rapidamente l’origine di eventuali anomalie.

Novo Mesto sta inoltre vivendo una profonda trasformazione industriale. Oggi lavora su un turno e produce circa 300 veicoli al giorno, ma Renault prevede un incremento dei volumi e l’introduzione di ulteriori turni in vista dell’arrivo delle future elettriche di segmento A per Dacia e Nissan, entrambe costruite sulla stessa piattaforma della Twingo.

Per Renault la fabbrica slovena non è soltanto il luogo dove nasce la nuova Twingo, ma il laboratorio che anticipa il futuro della produzione europea delle piccole elettriche. Dall’entusiasmo di chi ci lavora emerge una linea chiara e precisa: più digitalizzazione, più automazione e tempi di sviluppo drasticamente ridotti, il tutto senza rinunciare alla qualità che sta diventando il vero fiore all’occhiello del costruttore francese.