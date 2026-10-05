Renault e Geely più veloci di Senna. In Brasile i due Gruppi producono auto nella stessa fabbrica

CURITIBA - Renault e Geely si muovono a ritmo di samba. In Brasile l’alleanza tra la Casa automobilistica francese e il colosso cinese prosegue senza incertezze e passi falsi. Dopo i primi sguardi di intesa, le rotte tra Parigi e Hangzhou hanno iniziato a convergere verso lo stato del Paraná già a febbraio del 2025, per poi iniziare la danza lo scorso novembre fino ad arrivare ai giorni nostri quando, ai primi di settembre, nel Complexo Ayrton Senna di São José dos Pinhais è stata prodotta la prima Geely EX5 EM-i Super Hybrid.

È così nata Renault Geely do Brasil, partnership nella quale il gruppo cinese possiede il 26,4% delle quote. Che non si tratti di un accordo fine a se stesso lo dimostrano le cifre, infatti stiamo parlando di ben 899 milioni di euro di investimenti, con l’ultima iniezione da 319 milioni di euro. A confermarlo è stato anche François Provost, amministratore delegato di Renault: «Si tratta di un rapporto innovativo e dinamico, unendo le forze siamo più competitivi e reattivi in un mercato in rapida evoluzione».



Il settore dell’automotive in Brasile, e più in generale in Sudamerica, ha infatti subito una forte accelerazione negli ultimi anni. Per constatarlo con mano siamo volati a Curitiba, dove abbiamo osservato in prima persona questa evoluzione. Nato nel 1998, il polo Renault è la cartina tornasole di quanto si sia evoluta l’industria dell’automobile. Qui non si realizzano più vetture uscite di produzione dal mercato europeo, ma dallo stabilimento dello stato del Paraná escono auto espressamente sviluppate per le esigenze locali, come la Boreal, la Kardian o la Kwid. Mercato, quello brasiliano, che è quindi diventato profittevole anche per i costruttori cinesi. Infatti l’età media relativamente bassa degli automobilisti ha favorito un vero balzo generazionale, favorendo il passaggio da un parco circolante obsoleto a vetture connesse e dotate di ultima tecnologia.

Stiamo parlando quindi di un terreno estremamente fertile per le Case asiatiche e Geely non fa eccezione. Si assiste così a un’operazione a doppio senso: il costruttore cinese può sfruttare impianti, fornitori, rete commerciale e servizi della Losanga, mentre Renault può utilizzare la piattaforma multi-energia Global Intelligent Electric Architecture (GEA) di Geely per accelerare l’offerta di modelli elettrificati. Il ritmo nello stabilimento di Curitiba è sostenuto: la prima Geely è già in produzione, mentre a dicembre sarà la volta della citycar elettrica EX2, vettura da noi conosciuta come E2.



Nel 2027 arriverà, invece, una nuova Renault elettrica su piattaforma GEA, primo modello del piano FutuREady prodotto in Sudamerica. Senza contare che nel complesso brasiliano è presente anche uno stabilimento di Horse Powertrain, joint venture tra Geely e Renault creata per la realizzazione di motori a combustione interna o ibridi. Forte di questa tecnologia e della ricerca e sviluppo, il prossimo anno a Curitiba verrà avviata la produzione del motore Hybrid E-Tech 4x4 flex-fuel capace di funzionare con benzina, etanolo o con una miscela dei due.

Una scelta che fotografa perfettamente la particolarità del mercato brasiliano. Qui il bioetanolo e le motorizzazioni flex-fuel continuano a essere centrali, mentre l’elettrificazione cresce rapidamente anche perché l’87% dell’energia elettrica proviene da fonti rinnovabili. Flessibilità che si riverbera anche nello stabilimento. Infatti su una sola linea si possono produrre vetture termiche, ibride, plug-in ed elettriche adattandosi, così, all’evoluzione della domanda. Il polo di Curitiba può arrivare a una capacità complessiva di 380.000 veicoli l’anno, sostenuta da 180 fornitori locali, grazie al lavoro di circa 5.000 persone.



La fabbrica è inoltre sempre più digitalizzata, con macchine connesse che raccolgono dati su processi, qualità, consumi ed efficienza per poi essere analizzati dall’intelligenza artificiale consentendo così di migliorare non solo il prodotto finito ma anche il rendimento di ogni reparto. A dare ulteriore impulso alla creazione di Renault Geely do Brasil è stato sicuramente un mercato in profonda trasformazione. Ad agosto le vendite di auto in Brasile sono cresciute del 22%, quelle dei veicoli elettrificati del 24,4%, mentre le importazioni di vetture cinesi sono aumentate del 58,2%. Dal Paese del samba, il Brasile si sta trasformando in una tappa sempre più importante della nuova Via della Seta.