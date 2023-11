Renault e Nissan lanciano nuovo accordo di alleanza. De Meo: «Da nuova intesa più flessibilità su allocazione capitale»

PARIGI - Le case automobilistiche Renault e Nissan, partner da 24 anni in un’alleanza a cui si e aggiunta Mitsubishi, hanno lanciato ufficialmente la loro nuova alleanza, annunciata a febbraio, che dovrebbe essere meno amalgamata e piu egualitaria. «Dopo aver ottenuto le necessarie approvazioni normative, il nuovo accordo di alleanza tra il Gruppo Renault e Nissan entra in vigore oggi. Sostituisce i precedenti accordi che regolavano la governance dell’Alleanza», hanno dichiarato i gruppi in un comunicato congiunto dell’Alleanza, che comprende anche Mitsubishi. «Stiamo entrando in questa nuova era dell’alleanza con un approccio pragmatico e orientato al business.

I nostri progetti comuni in Europa, America Latina e India rafforzeranno la nostra partnership e genereranno centinaia di milioni di euro di valore per ciascun partner, con vantaggi reciproci nel campo dell’innovazione». Così Luca de Meo, Ceo del gruppo Renault, ha commentato il completamento della nuova «alleanza» con Nissan, dopo la firma del New Alliance Agreement. «Siamo inoltre molto orgogliosi di accogliere Nissan e Mitsubishi Motors come partner forti in Ampere, la nostra attività nel settore dei veicoli elettrici e del software, a conferma dell’attrattiva dei nostri asset», ha detto il Ceo, aggiungendo che «il gruppo Renault beneficerà di una maggiore flessibilità nella sua politica di allocazione del capitale grazie alla potenziale monetizzazione delle azioni Nissan».