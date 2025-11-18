Renault, ecco quanto costa la Twingo Electric: si parte da 19.500 euro, con gli incentivi statali scende a 9mila

Renault ha presentato il listino per il mercato italiano della nuova citycar Renault Twingo E-Tech Electric prevedendo due allestimenti e un prezzo di lancio che parte da 19.500 euro per la variante Evolution che arriverà in primavera. Caratterizzata da un design moderno e accattivante, nuova Twingo è dotata di un elettromotore da 60 kW alimentato da una batteria agli ioni di litio con chimica litio-ferro-fosfato da 27,5 kWh, che garantisce un'autonomia fino a 263 km (ciclo di omologazione Wltp).

Per gli automobilisti che hanno scelto di accedere al pacchetto Twingo R Pass, valido fino al 7 gennaio 2026, è possibile ordinare la citycar elettrica in versione Techno con pacchetto «Pack Advanced Charge» a un prezzo di 21.590 euro che può diminuire fino a 9.900 euro in caso di incentivi statali. Con il «Pack Advanced Charge», Twingo Techno viene equipaggiata con caricabatterie con corrente alternata da 11 kW bidirezionale e in corrente continua da 50 kW e consente di avvalersi della funzione V2L.

Al momento il listino prevede solo l'allestimento Techno che sarà disponibile a un costo di 21.100 euro e, al lancio, saranno disponibili due tinte di carrozzeria: verde assoluto e nero Étoilé, prossimamente si aggiungeranno il rosso assoluto ed il giallo mango. Mentre la versione più economia, la Evolution, avrà un prezzo di lancio di 19.500 euro e aprirà gli ordini dalla primavera del 2026.