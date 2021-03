Renault esce dall’azionariato Daimler: venduta intera quota dell’1,54% per 1,14 miliardi di euro

PARIGI - Renault ha reso noto di aver completato con successo l’operazione di accelerated bookbuilding per la vendita dell’intera quota detenuta in daimler. secondo gli esiti dell’operazione annunciati questa mattina, renault ha ceduto la sua partecipazione dell’1,54% in Daimler (pari a 16.448.378 azioni) per 1,14 miliardi di euro. L’operazione è avvenuta tramite collocamento presso investitori qualificati al prezzo di 69,50 euro per azione. I proventi della vendita permetteranno al gruppo di ridurre la propria esposizione debitoria. La dismissione della quota inoltre non impatta la partnership strategica in essere fra Renault e Daimler.